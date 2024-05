Die Schwimmhalle in Magdeburg-Olvenstedt bleibt aufgrund umfangreicher Umbauarbeiten und hohem Krankenstand des Personals vorerst geschlossen. Wann die Halle wieder öffnen soll.

Die Bauarbeiten an der Olvenstedter Schwimmhalle dauern den Sommer über an. Unter anderem werden neue Saunen errichtet.

Magdeburg - Bereits seit 2023 werden sowohl der Außenbereich als auch der Keller der Schwimmhalle in Olvenstedt an der Johannes-Göderitz-Straße von Grund auf saniert. Nun gibt es Licht am Ende des Baustellen-Tunnels.