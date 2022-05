Magdeburg: So baut man ein Insektenhotel

Egal ob Blumenkästen auf dem Balkon oder kleine Gärten im Hinterhof: Grüne Oasen für Mensch und Tier werden in der Großstadt immer wichtiger. In Magdeburg-Neustadt können Interessierte etwas für Wildinsekten tun. Wie das ganz einfach geht:

Magdeburg - Im Interkulturellen Garten am Kuckhoffplatz in Magdeburg-Neustadt gibt es das Angebot, sich im Bauen eines Insektenhotels auszuprobieren. Wie das zum Beispiel mit Materialien aus der Natur ganz einfach geht, erklärt Johanna Geisel, Vereinsmitglied beim Interkulturellen Garten (kurz Gruga) in Magdeburg.

Zwischen Gemüsebeet und Apfelbaum bohrt Johanna Geisel kleine Einfluglöcher für Bienen in entrindete Hartholzklötze. „Auf das Material kommt es an, vor allem Holz von Hainbuche oder Esche eignet sich gut und neigt weniger zu Rissen“, erzählt Johanna Geisel. „Faserrisse im Holz könnten sonst die zarten Flügel der Bienen verletzen.“

Auch die Volksstimme ließ sich bei dieser Gelegenheit einmal erklären, wie sich aus Röhrchen, Holzklötzen und Ziegelsteinen eine Nisthilfe für Bienen zusammensetzt.

Das sind optimale Rückzugsorte für Wildbienen

In der Natur suchen sich Bienen in morschem Holz, hohlen Baumstämmen oder röhrenartigen Pflanzenstängeln einen geschützten Ort zum Nisten. Ideal zum Nachbauen eignen sich dafür Bambusröhrchen, zum Beispiel aus dem Baumarkt. Am Ende verschlossen und mit einer glatten Innenwand bieten sie so einen optimalen Rückzugsort.

Mit einer Länge von zehn bis zwanzig Zentimetern sind sie tief und lang genug, damit die Wildbienen im Inneren nisten können. Auch naturrote Ziegel (am besten Strangfalzziegel) ergeben mit unterschiedlich großen Einfluglöchern vor allem für Mauerbienen eine gute Nisthilfe.

Mit Hilfe eines Steinbohrers werden unterschiedliche Durchmesser von fünf bis acht Millimeter in den Ziegel gebohrt, lernen wir. Durch die verschiedenen Größen werden vielfältige Bienenarten in unterschiedlichen Größen angelockt. Das Zusammenspiel der abwechslungsreichen Materialien bildet somit eine gute Grundlage für eine Nisthilfe. So entsteht ein Gerüst aus mehreren Stapeln Baumaterial, welches nach Süden oder Westen vor Regen geschützt ausgerichtet ist.

Interkultureller Garten feiert elften Geburtstag

Neben Nisthilfen bietet der Gemeinschaftsgarten von Ikuga ideale Voraussetzungen für die Nahrungssuche der Bienen, da Futterpflanzen wie Margeriten oder Löwenzahn und Wasser zu finden sind.

Der Garten des Vereins gilt als Treffpunkt für Gärtner jeden Alters und wird bei einer Fläche von 2600 Quadratmetern von 30 Vereinsmitgliedern bewirtschaftet. Am 25. Juni 2022 feiert der Garten in Magdeburg sein elfjähriges Bestehen und lädt zum Sommerfest mit Kaffee und Kuchen ein.

Löchrige Ziegelsteine und Bambusröhrchen bilden die ideale Grundlage für die neue Nisthilfe. Johanna Geisel vom Ikuga Magdeburg fügt hier die ersten Bausteine ein. Foto: Johanna Geisel

Bohren, sägen und putzen – beim Bau eines Insektenhotels kann man sich handwerklich ausprobieren. Foto: Romy Saupe

Bamubsröhrchen werden auf Länge gesägt und an einem Ende verschlossen. Foto: Romy Saupe

So funktioniert der Bau eines Insektenhotels

Das Grundgerüst des Insektenhotels sollte nach Süden oder Westen ausgerichtet sein.

Als Baumaterialien eignen sich vor allem Bambusröhrchen aus dem Baumarkt mit einem Innendurchmesser von drei bis neun Millimetern. Diese so zersägen, dass die hintere Seite jeweils verschlossen bleibt. Sowohl die Innenwände als auch die Eingänge mit Schleifpapier bearbeiten, so dass keine Risse entstehen.

In entrindete Hartholzklötze der Baumarten Esche und Hainbuche werden quer zur Faser Gänge von fünf bis zehn Zentimetern Tiefe mit einem scharfen Bohrer eingearbeitet. Dabei sollten die Lochdurchmesser von zwei bis neun Millimetern reichen. Die gebohrte Holzoberfläche sollte mit Sandpapier abgeschliffen werden.

Bei Strangfalzziegeln liegen die Durchmesser bei fünf bis acht Millimetern und das entstehende Loch sollte am hinteren Ende mit Watte verschlossen werden.

Weitere Informationen zum Thema Nisthilfen für Insekten gibt es im Internet.