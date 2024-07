Erotisches Gewerbe: So steht es in Magdeburg um Prostituierte, Sexarbeit und Co.

Magdeburg. - Dunkle, zwielichtige Straßen, verruchte Viertel und Clubs, an denen rote Lichter, womöglich die Abbildungen mit Damen in freizügigen Posen, um Kundschaft werben – so etwas gibt es in Magdeburg zwar nicht. Doch auch wenn in der Elbestadt die Prostitution in der Öffentlichkeit nicht sichtbar ist – es gibt sie doch. Die Stadtverwaltung hat Fakten zur Situation im horizontalen Gewerbe zusammengetragen.



