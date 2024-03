In Magdeburg wurde eine Straße unangekündigt gesperrt. Ein Tierarztzentrum ist deswegen nicht erreichbar. Mitarbeiter und Tierbesitzer sind verärgert. Was die Stadt dazu sagt.

Luisa Meyer und Franziska Ohms vom Tierarztzentrum in der Ebendorfer Straße in Magdeburg im Gespräch mit Melanie Gottwald (von links), die mit hündin Diva dorthin musste und auch von der Sperrung überrascht wurde.

Magdeburg - „Wer mit einer 60-Kilo-Dogge in Seitenlage zu uns kommen will, hat schlechte Karten“, meint Franziska Ohms. Sie ist Praxismanagerin im Tierarztzentrum in der Ebendorfer Straße und muss am 5. März 2024 einiges managen. Denn am Morgen wurde die wichtige Verbindungsstraße in Magdeburg-Stadtfeld plötzlich gesperrt, wie sie berichtet.