Bauen und Verkehr Strombrückenzug in Magdeburg: Kein Anschluss für den Werder

Die Freigabe des neuen Strombrückenzugs in Magdeburg rückt immer näher. Doch damit wird zugleich eine Buslinie eingestellt. Und so tut sich eine Versorgungslücke auf. Was die Stadt dazu sagt.