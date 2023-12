Der Strombrückenzug in Magdeburg soll in wenigen Tagen freigegeben werden. Doch sicher ist das inzwischen nicht mehr. Es gibt mehrere Varianten, wie es weitergeht.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg. - Auf der Baustelle zum Strombrückenzug ist an allen Stellen Bewegung: Diese Woche waren unter anderem ein Kran und Bagger im Einsatz und an den Masten für die Oberleitung der Straßenbahn wurde gearbeitet. Und doch wird es eng, wie Karsten Eins, Leiter des Großprojekts, seitens der Landeshauptstadt jetzt berichtete. Er sagte: „Das Schiff ist auf dem Weg in den Hafen, aber ein Eisblock liegt vor uns.“ Was bedeutet das genau?