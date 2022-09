Bus und Bahn Magdeburg-Sudenburg: Ab wann die Wendeschleife barrierefrei werden soll

Einzelne Haltestellen in Magdeburg-Sudenburg sollen per Provisorium barrierefrei ausgebaut werden. Allen voran die Wendeschleife am Kroatenweg. Bei der Mehrheit der Haltepunkte im Stadtteil bleibt indes Geduld gefragt.