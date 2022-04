Wie mehr Straßenbahnhaltestellen in Magdeburg stufenfrei werden können

Fahrgäste mit einem Handicap oder mit einem Kinderwagen, Rollstuhl oder Rollator haben wie hier an der MVB-Haltestelle am Neustädter Friedhof in der Lübecker Straße an noch viel zu vielen Haltestellen schlechte Karten. Die Haltestellen in Magdeburg sind nicht barrierefrei ausgebaut.

Foto: Uli Lücke