Mit dem Deutsch-Chinesischen Kulturfest sollen am 2.10.2025 Brücken gebaut werden. Wie und wozu soll das gelingen in Zeiten großer Krisen und Spannungen?

Magdeburg trifft auf das Reich der Mitte - und alle sind willkommen

Die Deutsch-Chinesische Gesellschaft bereitet mit Glückskatzen, Kunst und Fächer ein Fest für den 2. Oktober vor. Neben anderen wirken Karsten Steinmetz (l.), Xiaomei Cai als Inhaberin des Veranstaltungsorts und Rainer Nitsche mit.

Magdeburg. - Magdeburg steht Anfang Oktober ganz im Zeichen des kulturellen Austauschs. Diesen Donnerstag, 2. Oktober 2025, lädt die Initiative „Deutsch-Chinesische Welten“ im Rahmen zu einem Begegnungsfest ein. Los geht es um 15 Uhr auf dem Platz vor dem Asia-Restaurant Shirokuro am Breiten Weg 114 – bei schlechtem Wetter wird das Programm kurzerhand ins Restaurant verlegt.