Tipp für den 2.10.2025 Magdeburg trifft auf das Reich der Mitte - und alle sind willkommen
Mit dem Deutsch-Chinesischen Kulturfest sollen am 2.10.2025 Brücken gebaut werden. Wie und wozu soll das gelingen in Zeiten großer Krisen und Spannungen?
01.10.2025, 17:30
Magdeburg. - Magdeburg steht Anfang Oktober ganz im Zeichen des kulturellen Austauschs. Diesen Donnerstag, 2. Oktober 2025, lädt die Initiative „Deutsch-Chinesische Welten“ im Rahmen zu einem Begegnungsfest ein. Los geht es um 15 Uhr auf dem Platz vor dem Asia-Restaurant Shirokuro am Breiten Weg 114 – bei schlechtem Wetter wird das Programm kurzerhand ins Restaurant verlegt.