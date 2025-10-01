Für zwei Wochen legt das Kunstschiff „Salon Walter“ am Haldensleber Hafen an der Zollstraße an. Mit im Gepäck haben die Künstler Hund, Katze und viele Workshops, die sie anbieten.

Mit Hund und Kunst auf dem Kanal: Was Käpt’n Blaubär mit zwei Künstlern zu tun hat

Seit zwei Jahren sind Pia und Niki Fleckenstein mit ihrem Kunstschiff „Salon Walter“ und Hundedame Husky unterwegs. Gerade machen sie Halt am Haldensleber Hafen an der Zollstraße.

Haldensleben - Zwei Ex-Hamburger, ein Hund und eine Katze schippern auf ihrem 120 Jahre altem Schiff „Salon Walter“ seit zwei Jahren durch Deutschland. In diesem Jahr geht es vor allem entlang des Mittellandkanals. Halt machten sie bereits in Bremen, Minden oder Hannover. Jetzt liegt das Künstlerpaar Pia und Niki Fleckenstein in Haldensleben am Fahrgastschiff-Anleger in der Zollstraße.