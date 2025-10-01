weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wernigerode
    4. >

  4. Harz: Chocolart 2025: Programm des Schokoladenfestivals in Wernigerode, Tipps fürs Parken

Veranstaltungstipp im Harz Chocolart 2025: Programm des Schokoladenfestivals in Wernigerode, Tipps fürs Parken

Wernigerode wird zur Schokoladenstadt: Zum 13. Mal findet Ende Oktober 2025 die Chocolart statt. Welche süßen Überraschungen den Besuchern geboten werden, welche Rolle Halloween dabei spielt und was bei der Anreise beachtet werden sollte.

Von Sandra Reulecke Aktualisiert: 01.10.2025, 18:52
Ein Traum für Naschkatzen: In Wernigerode wird vom 29. Oktober bis zum 2. November 2025 zum Schokoladenfestival Chocolart eingeladen.
Ein Traum für Naschkatzen: In Wernigerode wird vom 29. Oktober bis zum 2. November 2025 zum Schokoladenfestival Chocolart eingeladen. Archivbild: Ivonne Sielaff

Wernigerode - Diesem Termin fiebern nicht nur Naschkatzen entgegen: Ab Mittwoch, 29. Oktober 2025, zeigt sich die Harz-Stadt Wernigerode mit dem Schokoladenfestival Chocolart von ihrer süßesten Seite. Roman Müller vom Organisationsteam verspricht: „Den Besuchern wird alles geboten, was man sich aus Schokolade vorstellen kann.“