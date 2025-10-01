Veranstaltungstipp im Harz Chocolart 2025: Programm des Schokoladenfestivals in Wernigerode, Tipps fürs Parken
Wernigerode wird zur Schokoladenstadt: Zum 13. Mal findet Ende Oktober 2025 die Chocolart statt. Welche süßen Überraschungen den Besuchern geboten werden, welche Rolle Halloween dabei spielt und was bei der Anreise beachtet werden sollte.
Aktualisiert: 01.10.2025, 18:52
Wernigerode - Diesem Termin fiebern nicht nur Naschkatzen entgegen: Ab Mittwoch, 29. Oktober 2025, zeigt sich die Harz-Stadt Wernigerode mit dem Schokoladenfestival Chocolart von ihrer süßesten Seite. Roman Müller vom Organisationsteam verspricht: „Den Besuchern wird alles geboten, was man sich aus Schokolade vorstellen kann.“