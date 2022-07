Magdeburg und der neue Bußgeldkatalog: Freie Fahrt für Parksünder?

Die Lessingstraße im Magdeburger Stadtteil Stadtfeld-Ost gilt laut Stadtverwaltung als einer der Bereiche, in dem das Parken in der zweiten Reihe häufig beobachtet wird. Wobei der Verstoß hier auch Parken in dritter und vierter Reihe genannt werden kann. Auch gern genommen – das Parken auf dem Fußweg.

Foto: Marco Papritz