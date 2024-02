Ein neues Welcome Center an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg ist bald erste Anlaufstelle für internationale Studenten und Mitarbeiter nach ihrer Ankunft.

Magdeburg - Gut 4.000 internationale Studenten lernen derzeit bereits an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg. Dazu kommen zahlreiche Mitarbeiter, die ebenfalls ausländische Wurzeln haben. Um sie künftig besser an der Uni willkommen zu heißen, wird derzeit an der Gareisstraße das neue Welcome Center errichtet.

Bildung und Wissenschaft: Magdeburger Uni baut Willkommenszentrum für internationale Studenten. (Kamera: Stefan Harter, Schnitt: Christian Kadlubietz)

Das International Office wird dort zukünftig zu finden sein, ebenso das Dezernat Studienangelegenheiten. Auch deutsche Studenten, die ein Auslandssemester absolvieren wollen, werden dort die richtigen Ansprechpartner finden.

32 moderne Arbeitsplätze für Mitarbeiter der Uni Magdeburg

Aktuell läuft der Innenausbau in dem fast 23 Millionen Euro schweren Bauvorhaben der Uni, für das im November 2022 der Grundstein gelegt worden war. Das neue Gebäude wurde dabei um das bestehende Campus Service Center herumgebaut. Durch den vorkragenden Gebäudeteil soll ein neues Eingangstor zum Uni-Gelände entstehen.

Eingerichtet werden darin unter anderem 32 moderne Arbeitsplätze, die teilweise auch von mehreren Mitarbeitern genutzt werden sollen, wie Clemens Klein, Dezernat Technik und Bauplanung der Guericke-Uni erklärt. Aufenthalts-, Seminar- und Tagungsräume können ebenfalls später aufgesucht werden.

Uni will neue Willkommenskultur prägen und internationaler werden

Auch Veranstaltungen wie das Uni-eigene Format Streitbar können beispielsweise im hellen Atrium durchgeführt werden. „Mit dem Welcome Center will die Otto-von-Guericke-Universität eine neue Willkommenskultur prägen und ihre internationale Ausrichtung stärken“, “, erklärt Klein.

Neben den beiden Dezernaten zur Beratung internationaler und deutscher Studenten wird im Keller des neuen Gebäudes zudem das zentrale Rechenzentrum der Magdeburger Uni entstehen. Die Kühler für die Server stehen dort bereits in Reih und Glied. Dort werden alle Daten zu Forschung und Verwaltung gespeichert.

Hochschulen bauen Backup-Rechenzentrum in Barleben

Komplizierte und aufwendige Technik nach den neuesten Sicherheitsstandards wird dafür installiert. So wird zum Beispiel zur Brandvermeidung der Sauerstoffgehalt technisch gesenkt. Der Zugang ist nur über eine Sicherheitsschleuse mit ärztlichem Attest möglich.

Der Innenausbau des Tagungsraums im Welcome Center der Magdeburger Uni läuft noch. Foto: Stefan Harter

Außerdem plant die Uni zusammen mit anderen Hochschulen im Land ein Backup-Rechenzentrum, das demnächst in Barleben errichtet werden soll. „Mit der Wärme aus den Servern dort werden später Häuser in Barleben beheizt, sagt Clemens Klein.

Neuer Masterplan für Entwicklung des Magdeburger Uni-Campus

Als nächstes großes Projekt wird sich die Uni dem sogenannten Masterplan für die Entwicklung des gesamten Campus in der Magdeburger Innenstadt widmen. Darin geht es unter anderem um die Gebäude, Wegebeziehungen und Grünanlagen. Ein nachhaltiges Konzept zur Verkehrsberuhigung für eine höhere Aufenthaltsqualität ist ein Thema. Ab April wird sich zunächst Uni-intern damit befasst.