Magdeburg - Auf deutlich weniger Interesse als die erste Bürgerversammlung zum Umzug der Ausländerbehörde in die Neustadt stieß am 28. November 2023 der zweite Anlauf. Knapp 30 Personen kamen in die Thomas-Müntzer-Schule, um sich von Oberbürgermeisterin Simone Borris und dem zuständigen Beigeordneten Ronni Krug über den aktuellen Stand informieren zu lassen. Bei der Versammlung im Juni 2023, als der Ratsbeschluss zur Standortverlagerung noch ausstand, waren es deutlich mehr Anwohner, die ihre Kritik loswerden wollten.