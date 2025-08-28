Das Millionen-Loch im Magdeburger Haushalt wird immer größer. Angesichts des 70-Millionen-Euro-Defizits, das am Jahresende stehen könnte, muss die Stadt den Gürtel enger schnallen.

Die Landeshauptstadt Magdeburg setzt schon seit Jahren den Rotstift an. Dennoch wird das Haushaltsdefizit immer größer - mit Konsequenzen.

Magdeburg. - Die finanziellen Reserven sind so gut wie aufgebraucht. Das Magdeburger Millionen-Defizit schnellt auf immer höhere Werte - 70 Millionen Euro wohl zum Jahresende. Oberbürgermeisterin Simone Borris muss zwar noch nicht die Haushaltssperre ausrufen. Doch die Stadt ist mehr denn je zum Sparen verdammt. Und das, obwohl das Brückendilemma und die Sicherheitsmaßnahmen für den Weihnachtsmarkt nach dem Anschlag irgendwie bezahlt werden müssen.