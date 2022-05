Magdeburg: Was vor 50 Jahren in den Gruson-Gewächshäusern begann

Das Bild von der ersten Matinee zeigt Renate Bromann in der Eröffnungsveranstaltung am 28. Mai 1972 in den Gruson-Gewächshäusern Magdeburg. Sie war im Musical „My Fair Lady“ die umschwärmte Elisa.

Magdeburg - Die Farnhausmatineen „Uns zur Freude - den Meistern zur Ehre“ in den Gruson-Gewächshäusern an der Schönebecker Straße in Magdeburg konnten jetzt auf ihr 50-jähriges Gründungsdatum zurückblicken. Unser Leser Frank Hohenberg, der die Reihe seinerzeit mit Gisela Frenzel ins Leben rief, erinnert an unvergessliche Momente.