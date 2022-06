Magdeburg: Wer Wohnen für Senioren im Altstädtischen möglich macht

Magdeburg - Nächster Schritt bei der 100 Millionen Euro teuren und inzwischen schon mit einem Architekturpreis dekorierten Wiederbelebung des Gebäudekomplexes des früheren Altstädtischen Krankenhauses in Magdeburg: Auf der Ecke mit historischen Gebäudeteilen, auf der an der Max-Otten-Straße derzeit Entkernungsarbeiten laufen, steht jetzt der künftige Nutzer fest. Hier wird die Johanniter Seniorenhäuser GmbH, die wie die Johanniter Unfallhilfe Teil des Johanniterordens ist, ihre erste Magdeburger Einrichtung eröffnet. Jetzt wurden erste Informationen darüber bekannt, wann es so weit sein wird und was genau hier entstehen wird.