Die Landeshauptstadt Magdeburg hat ein umfangreiches Tourismuskonzept erarbeiten lassen, das jetzt in der politischen Debatte ist. Welche Ziele und Hoffnungen dahinterstecken und welche Stärken die Elbestadt nach vorn bringen sollen.

Magdeburg will den Tourismus ankurbeln

Urlaub an der Elbe

Die Stadthalle in Magdeburg wird saniert. Das gesamte Areal zu bewerben, ist Teil des Tourismuskonzepts.

Magdeburg. - Tourismus ist ein Wirtschaftsfaktor. Auch wenn Magdeburg nicht die allergrößte Touristenhochburg ist, so zieht es doch immer mehr Gäste an. Nach dem Rekordjahr 2023 stieg die Zahl der Ankünfte 2024 erneut: auf 449.202. Die Stadt will das Potenzial nutzen. Ein neues Tourismuskonzept soll helfen, Magdeburg für Besucher noch attraktiver zu machen.