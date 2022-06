Magdeburg: Zukunft der Slawenausstellung in Pechau offen

Eine Ausstellung über die slawische Besiedlung erinnerte viele Jahre an die Kulturgeschichte in der Magdeburger Elbaue. Nun ist offen, wie es weitergeht.

Blick in die Slawenausstellung in Pechau bei Magdeburg, die derzeit nicht gezeigt wird.

Magdeburg - Seit vielen Jahren waren Slawen der Anlass für Besuche in der Magdeburger Ortschaft Pechau: An keiner anderen Stelle wurde dieser Teil der Geschichte von Magdeburg und Umgebung so anschaulich demonstriert wie hier. Unter anderem gab es über Jahre eine ganze Ausstellung über die slawische Besiedlung im Saal des Gemeindehofs. Doch die Ausstellungsobjekte sind derzeit verpackt und verstaut und können nicht besichtigt werden. Grund sind die Arbeiten am neuen Gemeindesaal. Wie die Perspektiven sind, erläuterte Pechaus Ortsbürgermeister Bernd Dommning auf Nachfrage der Volksstimme.