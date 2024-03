Am Ortsausgang von Magdeburg in Höhe Pfahlberg werden bereits die Vorbereitungen für den Ausbau der B 189 zwischen Magdeburg und Barleben getroffen. Der Verkehr wird in beiden Fahrtrichtungen auf einer Richtungsfahrbahn geführt. Für Autobahnnutzer gibt es eine Umleitung.

Foto: Ivar Lüthe