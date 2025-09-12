weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Erste Anlage wird jetzt ausgestattet: Magdeburger Ampeln bekommen neue Motive - so sehen sie aus

Die erste von mehreren Fußgängerampeln in der Magdeburger Innenstadt wird mit neuen Motiven ausgestattet. Zuvor hatte das Land die Gestaltung mit Lokalbezug genehmigt.

Von Stefan Harter Aktualisiert: 12.09.2025, 15:39
Die Fußgängerampeln in der Magdeburger Innenstadt werden bald anders aussehen.
Die Fußgängerampeln in der Magdeburger Innenstadt werden bald anders aussehen. Foto: Imago/Imagebroker

Magdeburg. - Hexen in Wernigerode, Mainzelmännchen in Mainz oder die Stadtmusikanten in Bremen - in einer ganzen Reihe von deutschen Städten gibt es bereits Ampeln mit Lokalbezug. Nun wird auch die erste Anlage in Magdeburg mit zwei speziellen Motiven ausgestattet.