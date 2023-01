Magdeburger Badesee droht Sperrung zur ganzen Saison 2023

Der Neustädter See ist seit fast fünf Jahrzehnten eine beliebte Freibadewanne in Magdeburg. Bakterienbefall sorgte im Sommer 2022 zeitweise für Badeverbot. Warum in dieser Saison das Badevergnügen ganz ausfallen könnte.

Magdeburg - Blaualgen und Darmbakterien verhagelten im Sommer 2022 die Badesaison am Neustädter See in Magdeburg. Im Juli herrschte Badeverbot. In diesem Jahr könnte alles noch schlimmer kommen.