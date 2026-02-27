„Wir wollen verhindern, dass Kinder ins Heim müssen“ Magdeburger Bauspielplatz verändert sein Konzept: Das müssen Besucher wissen
Auf dem Bauspielplatz in Magdeburg-Olvenstedt gibt es ab Mai 2026 eine Veränderung im Konzept. Täglich wird dort eine teilstationäre naturpädagogische Tagesgruppe betreut. Was das für die anderen Besucher bedeutet.
27.02.2026, 07:00
Magdeburg. - Seit über 30 Jahren gibt es den Bauspielplatz in Magdeburg-Olvenstedt. Nun stehen Veränderungen im Konzept an. Welche das sind und wie sich diese auf die bisherigen Besucher auswirkt.