Auf dem Bauspielplatz in Magdeburg-Olvenstedt gibt es ab Mai 2026 eine Veränderung im Konzept. Täglich wird dort eine teilstationäre naturpädagogische Tagesgruppe betreut. Was das für die anderen Besucher bedeutet.

Magdeburger Bauspielplatz verändert sein Konzept: Das müssen Besucher wissen

Der Bauspielplatz in Magdeburg-Olvenstedt ist seit 30 Jahren ein Ort, an dem Kinder und Jugendliche die Natur erleben können. Auch Butzenbau oder Arbeiten mit Lehm sind dort möglich.

