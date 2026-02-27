weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. „Wir wollen verhindern, dass Kinder ins Heim müssen“: Magdeburger Bauspielplatz verändert sein Konzept: Das müssen Besucher wissen

„Wir wollen verhindern, dass Kinder ins Heim müssen“ Magdeburger Bauspielplatz verändert sein Konzept: Das müssen Besucher wissen

Auf dem Bauspielplatz in Magdeburg-Olvenstedt gibt es ab Mai 2026 eine Veränderung im Konzept. Täglich wird dort eine teilstationäre naturpädagogische Tagesgruppe betreut. Was das für die anderen Besucher bedeutet.

Von Lena Bellon 27.02.2026, 07:00
Der Bauspielplatz in Magdeburg-Olvenstedt ist seit 30 Jahren ein Ort, an dem Kinder und Jugendliche die Natur erleben können. Auch Butzenbau oder Arbeiten mit Lehm sind dort möglich.
Der Bauspielplatz in Magdeburg-Olvenstedt ist seit 30 Jahren ein Ort, an dem Kinder und Jugendliche die Natur erleben können. Auch Butzenbau oder Arbeiten mit Lehm sind dort möglich. Foto: Lena Bellon

Magdeburg. - Seit über 30 Jahren gibt es den Bauspielplatz in Magdeburg-Olvenstedt. Nun stehen Veränderungen im Konzept an. Welche das sind und wie sich diese auf die bisherigen Besucher auswirkt.