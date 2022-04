Magdeburger Bürgerinitiative kämpft in Neu-Olvenstedt nach Umzug gegen Pannenzeit

Magdeburg - Nein, so richtig glücklich geworden ist die Bürgerinitiative (BI) Olvenstedt bislang nicht in ihrem Domizil in der Johannes-Göderitz-Straße 53. Dorthin war der Magdeburger Verein um Vorsitzenden Matthias Gehrmann Anfang 2020 gezogen, bevor das bisherige Büro im Putzerhof-Quartier am Bruno-Taut-Ring vom Eigentümer, der Wohnungsbaugesellschaft (Wobau) Magdeburg, abgerissen wurde. Dort hatte die BI auch nur eine kurze Zeit verbracht, nachdem sie aus einem Büro im Bruno-Beye-Ring 8-10 ausgezogen war, weil die Räumlichkeiten zur Einrichtung der Kindertagesstätte „Valentin“ benötigt wurden.