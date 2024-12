Inhaber Andreas Wegener und Mit-Gründerin Monika Hadrys haben den „Sudenburg Award“ am 12. Dezember 2024 entgegengenommen.

Magdeburger. - In einer Welt, die von Schnelllebigkeit geprägt ist, gewinnen charmante Cafés an Bedeutung. Sie sind Rückzugsorte und Treffpunkt gleichermaßen. Sie bieten Raum für Gespräche, Inspiration und manchmal sogar neue Bekanntschaften. Das beobachtet Andreas Wegener, seit er 1997 begann, im Café Hadrys an der Halberstädter Straße 143 zu arbeiten.

Inzwischen ist er Inhaber des 1978 von Ronald und Monika Hadrys – damals noch in der Lutherstraße – gegründeten Stadtteil-Cafés.

Obgleich es in Sudenburg Cafés gibt, die durchaus älter sind als das Hadrys, nimmt es für die Menschen vor Ort doch einen ganz besonderen, mitunter nostalgischen Platz ein. „Viele sind seit ihrer Kindheit bei uns Gast und kommen nun selbst mit ihren Kindern“, weiß Andreas Wegener. Besonders ältere Sudenburger, die daheim einsam sind, schätzen das familiäre Miteinander; das offene Ohr, das Monika Hadrys noch immer für ihre Mitmenschen hat.

Und das sei auch der Grund gewesen, den „Sudenburg Award“ des Geschäftsstraßenmanagements, der in diesem Jahr in der Kategorie Traditionscafés vergeben wurde, dem Café Hadrys zu verleihen, erklären die Juroren Michael Hoffmann, Gerda Petzold und Jörg Böttcher. Sie haben Inhaber Andreas Wegener am Mittwoch, 12. Dezember 2024, Pokal, Urkunde und Präsente überreicht.