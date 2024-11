Magdeburg - Es ist wieder soweit: Die Leser der Volksstimme können über die Magdeburger des Jahres abstimmen. Die Volksstimme ruft zum 33. Mal zu der traditionellen Wahl auf.

Im Mittelpunkt stehen wie in den mehr als drei Jahrzehnten zuvor Menschen, die sich selbstlos für andere einsetzen, die Projekte zum Wohl der Stadt Magdeburg voranbringen und sich dabei ehrenamtlich oder weit über ihre beruflichen Verpflichtungen hinaus für Mitmenschen oder die Elbestadt engagieren.

Bei der Kandidatensuche bindet die Lokalredaktion der Volksstimme alljährlich ihre Leser mit ein. Nach einer Umfrage unter Lesern wurden alle Vorschläge der Leserschaft und aus dem Kreis der Redakteure sortiert und gesichtet. Inzwischen steht die Kandidatenauswahl fest.

Zehn Wahlvorschläge

Insgesamt zehn Wahlvorschläge werden den Lesern der Volksstimme zur Abstimmung vorgeschlagen. Um die Entscheidung zu erleichtern, haben Volksstimme-Reporter alle Kandidaten besucht und stellen sie in einem ausführlichen Porträt vor.

Danach haben ausschließlich die Leser Volksstimme die Möglichkeit, ihre Stimmen entweder per Online-Voting, Mail oder Stimmkarte abzugeben. Daraus ergibt sich, welche Platzierung die insgesamt zehn Sieger bei der Wahl einnehmen werden. Die Bekanntgabe erfolgt dann im Januar 2025 auf einer großen Gala.

Blick auf 2023

Noch ist etwas Geduld gefragt. Die Volksstimme startet die Umfrage am Abend des 29. November 2024 an dieser Stelle. Seien Sie also gespannt und lassen Sie sich überraschen, wer den Sprung auf die Kandidatenliste geschafft hat. Sie erfahren es hier.

Wenn sie sich über die Wahl des Vorjahres informieren wollen, finden Sie hier eine Übersicht.

Wir würden uns freuen, wenn Sie sich nach dem Start an der Umfrage beteiligen. Jede Stimme für einen der Kandidaten ist eine Stimme fürs Engagement und den Einsatz der jeweiligen Magdeburger des Jahres.