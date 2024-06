Der Magdeburger Dom ist wohl die bekannteste Landmarke der Landeshauptstadt. Das dachten sich auch diese drei Magdeburger. Was sich dahinter verbirgt den Dom klein und dreidimensional in einer Karte zu haben.

Magdeburg. - Ein Gruß aus der Landeshauptstadt zum Verschicken - so witzig wirbt Magdeburg. Viele Magdeburger und Touristen, die die Stadt an der Elbe besuchen, wünschen sich eine Alternative zu gewöhnlichen Postkarten.

Neben den geläufigen Postkarten in Din-A6-Format, muss es doch ausgefallenere Stücke geben. Drei Magdeburger haben sich dafür etwas einfallen lassen.

Es muss der Dom sein! Tobias Schwarz, Produkt- und Grafikdesigner

Beim Aufklappen der blauen Karte steht ein kleiner Magdeburger Dom aus Papier auf der Mitte der Faltkante. Der besondere Gruß aus der Landeshauptstadt wurde von Tobias Schwarz in Auftrag gegeben. Die Idee dazu kam ihm 2021, als er auf der Suche nach einem einzigartigen Souvenir für Bekannte war. Keins der vorhandenen Mitbringsel hat ihm zu 100 Prozent zugesagt. Das bedeutet: Eine eigene Kreation muss her.

„Es lag auf der Hand – es muss der Dom sein“, hält Tobias Schwarz für ganz logisch. Der Produkt- und Grafikdesigner investierte eine untere vierstellige Summe, die in Eigenregie für die ersten Produktionen und Prototypen benutzt wurde. Bisher sind über 6.000 Klappkarten des Magdeburger Doms verkauft worden.

Tobias Schwarz steht vor dem Magdeburger Dom mit seiner eigenen Karte. Foto: Saskia Lohöfer

Tobias Schwarz verrät, dass die meisten Käufer aus Deutschland, aber nicht aus der Region stammen. Unter ihnen sind viele Fans von Domen, Klöstern und Kirchen.

Magdeburger Karten wurden eigenständig produziert

Aus Kostengründen wird die Karte in Vietnam produziert. Dafür mussten Absprachen mit dem Hersteller vor Ort vorrangig auf Englisch getroffen werden. Da für die Haupt- als auch für die Nachproduktion eine gewisse Vorlaufzeit nötig war, sagt Tobias Schwarz, seien die Produktionsverhältnisse in Vietnam fair abgelaufen.

Die Arbeitszeit daran habe ungefähr neun Monate gedauert. Für die Produktion des Mini-Doms benötigten die Vertreiber von Tobias Schwarz Zeichnungen des Doms. Diese zu beschaffen war allerdings mühselig, erklärt der Produktdesigner. Mit künstlicher Intelligenz hätte man 2021 nicht viel erreicht, erst recht wären die Details verloren gegangen, so Tobias Schwarz. Daher war KI keine Option für ihn.

Durch Bücher über Aufräumarbeiten des Doms und alte Postkarten konnte der Magdeburger eine Vorlage für die Produktion erstellen. Nachdem Tobias Schwarz die Karte selbst vertrieb, ist die Pop-up-Karte in ausgewählten Shops in Magdeburg, wie beim Janasch’s oder in der Kaffeerösterei Seposita, für 8 Euro zu erwerben.

Vorrangig wird sein Dom neben dem Kölner und Mainzer Dom dauerhaft ins Online-Sortiment eines Online-Shops verkauft. Mittlerweile gibt es weitere Klappkarten des Doms und von Magdeburg.

Die Elbestadt zeigt sich grün

Auch Dorle Lange aus der Buchhandlung „Fabularium“ hat eine Karte mit dem Dom als Motiv designt. Die Besitzerin des Buchladens im Hundertwasserhaus am Breiten Weg hat vor einem Jahr den Entschluss gefasst, in das Klappkartengeschäft einzusteigen. „Nachdem mich eine Kundin darauf angesprochen hat, ob es eine solche Karte gibt, dachte ich: ,Wenn ich es jetzt nicht mache, dann nie’“, erklärt Dorle Lange. Schon länger hatte sie darüber nachgedacht, einen Kartengruß zu erstellen.

Dorle Lange zeigt ihre Pop-up-Karte vor der Buchhandlung Fabularium. Foto: Saskia Lohöfer

Der grüne Einband der Karte soll die naturgrüne Stadt Magdeburg symbolisieren. Ihr war wichtig, dass neben dem Dom auch das Labyrinth, welches vor dem Dom gepflastert ist, zu erkennen ist. Ungefähr ein halbes Jahr dauerte es von der Idee bis zur Lieferung.

Zwischendrin gab es Korrekturen und Anpassungen bis es zur finalen Version kam. In ihrem Geschäft vertreibt sie neben ihrer eigenen Dom-Klappkarte weitere Karten mit herausspringenden Motiven. Ihr Vertrauen schenkte sie dem Hersteller, der jetzt auch ihre Karte im Sortiment hat. Mit der Firma kooperiert Dorle Lange seit Jahren.

Aktuell vertreibt sie die Karte selbst. Zusätzlich ist sie im Magdeburger Dommuseum zu erwerben. Mehr als 100 Stück hat sie seit Januar dieses Jahres verkauft. Für 11 Euro gibt es die grüne 3D-Karte.

Ausgefallene Klappkarten sind begehrt

Des Weiteren gibt es noch typische Postkarten im Fabularium zu finden. Dorle Langes Favoriten sind die Ansichtskarten mit den Kirchen Magdeburgs. Auch hier bevorzugt sie den Dom als Motiv.

Bei der Idee und der Erstellung ihrer Dom-Karte war ihr nicht bewusst, dass es schon weitere Karten, speziell vom Dom, gibt. Vorher hat sie nicht weiter recherchiert. Wer mehr von Magdeburg auf kleinstem Raum sehen möchte, kann sich eine Klappkarte mit zehn Sehenswürdigkeiten der Stadt anschauen.

Wenn ich es jetzt nicht mache, dann nie. Dorle Lange, Fabularium

Im „Machdeburjer Kartenjruß“ finden sich unter anderem der Jahrtausendturm, die Hubbrücke, die Grüne Zitadelle und natürlich der Dom wieder. Der Umschlag der Karte ist rot.

Eine Klappkarte, die viele Magdeburger Landmarken enthält

Der Magdeburger Jens-Uwe Jahns berichtet, wie ihm die Idee zur Klappkarte kam: Mitte 2020, zum Corona-Pandemiebeginn, fragte sich der „alte Magdeburger“, wie sich Jens-Uwe Jahns selbst nennt, was er denn jetzt die Zeit über mache. Bevor diese Karte auf den Markt kam, gab es einen Vorläufer, der auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt verkauft wurde. Circa 300 Stück haben sich bisher verkauft. Die Karten sollen nicht das Hauptgeschäft sein. Sie sind im Online-Shop des „Machdeburjer Mostrichs“ als Beiwerk für knapp 7 Euro zu finden.

Auf dieser Karte sind auch das Magdeburger Pferdetor und die Hubbrücke zu sehen. Foto: Jens-Uwe Jahns

Magdeburger Tourist Info wünscht sich Lokales

In der Tourist Information im Breiten Weg 22 ist die Karte mit rotem Einband als einzige der drei Souvenirkarten zu entdecken. Verschiedene Postkarten von vielen Anbietern finden sich im Sortiment wieder. Dabei bezieht der Shop der Tourist Information vor allem die Postkarten vom Lübecker Verlag. Läden wie das Kunstreich im Breiten Weg oder Thalia und Galeria bekommen Karten zum Verschicken von dem Verlag.

Marcel Franke, Abteilungsleiter Tourismus für die Stadt, bestätigt, dass weiterhin klassische Postkartenmotive, wie der Dom oder eine Karte mit Elbausblick, zu den Verkaufsschlagern bei den Touristen gehören. „Da merkt man, was gut geht. Dort wird am häufigsten nachbestellt“, so der Abteilungsleiter.

Unter anderem arbeitet die Tourist Information mit regionalen und lokalen Betrieben zusammen. So also auch mit „Spiritwalker“, die ihre Produkte selbst zeichnen und vertreiben. Die Firma ist auf die Tourist Info zugekommen und bietet seit einem knappen Jahr ihre Karten vor Ort an.

Täglich viele Touristen in Magdeburg

Täglich zählt der Shop zwischen 300 und 600 Besucher, besonders in der Sommerzeit. Weitere Postkarten und Souvenirkarten von Magdeburgern sind derweil nicht im Portfolio vorhanden. Für eine Zusammenarbeit mit weiteren lokalen Anbietern steht die Tourist Information offen.

Dennoch müssen die Konditionen passen und überprüft werden, ob Kapazitäten im Shop vorhanden sind, erklärt Marcel Franke. Es gäbe wohl viele Anfragen von Privatpersonen, die ihre Produkte vertreiben wollen. Von den weiteren Dom-Klappkarten habe er nichts gewusst. Tobias Schwarz wünscht sich für die Zukunft ein besseres Miteinander zwischen der Stadtvermarktung und Künstlern. Sie sollten zusammenarbeiten und sich gegenseitig unterstützen, wenn es um die Stadt geht, so der Produktdesigner.