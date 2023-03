Das Programm für die diesjährigen Domfestspiele steht: Am 28. März stellten es Organisatoren und Mitwirkende im Dom den Sponsoren und Unterstützern vor. Es verspricht viel Abwechslung.

Magdeburg - Die ersten Tickets sind bereits verkauft: nach Hamburg, Stuttgart und München, wie Stadtmanager Georg Bandarau vom Verein Pro Magdeburg (Pro M) berichtet. Die Domfestspiele stehen bevor und werden bundesweit Interesse wecken. Sie würden damit den Tourismus stärken. Gäste von weiter her würden die Veranstaltungsreihe für Ausflüge nach Magdeburg nutzen. Aber auch in der Magdeburger Bevölkerung sind sie längst abgekommen. Immerhin 5000 Zuschauer hatten vor der Corona-Pandemie die einwöchige Veranstaltungsreihe besucht. Auch in diesem Jahr ist wieder einiges vorbereitet.