Magdeburger Domgymnasium hält an Testpflicht fest

Obwohl die Testpflicht an Schulen bis Ende der Woche ausgesetzt ist, will das Domgymnasium weiterhin auf das Corona-Virus testen.

Magdeburg. Das Magdeburger Domgymnasium hält die Testpflicht für seine Schüler aufrecht. „Aus Verantwortung für die Gesamtschülerschaft und die Lehrerschaft“, wie Schulleiter Dietrich Lührs erklärt. Als Privatschule habe man Organisationsfreiheit. Es bleibe bei der bisherigen Regelung, dass jeder Schüler sich zwei Mal pro Woche testen muss, um am Präsenzunterricht teilzunehmen. Wer sich nicht testen lasse, werde vom Präsenzunterricht ausgeschlossen.

Die Corona-Testpflicht an den Schulen in Sachsen-Anhalt ist bis Ende dieser Woche ausgesetzt. Hintergrund ist ein Beschluss des Verwaltungsgerichtes Magdeburg, wonach die Testpflicht in der aktuellen Corona-Eindämmungsverordnung bislang nicht vorgesehen war und nur per Erlass geregelt wurde. Mit Inkrafttreten der neuen Verordnung ab Montag gilt allerdings wieder eine neue Rechtslage. In dem Papier sind Schnelltests als Pflichtauflage für die Teilnahme am Unterricht ausdrücklich vorgesehen.

Das Domgymnasium war in Magdeburg Vorreiter bei den Schülertests. Bereits ab dem ersten Schultag wurden Selbsttests eingesetzt, um infizierte Schüler herauszufiltern. „Mittlerweile sind die Tests an unserer Schule bereits Routine“, so Lührs.