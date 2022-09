Magdeburger Drachenbauer im Wettstreit um die Krone des Drachenkönigs

Das 28. Volksstimme-Drachenfest im fand im Jahr 2019 statt, eine Impression auf dem Foto. In den beiden darauffolgenden Jahren konnte das Fest aufgrund der Corona-Pandemie nicht als große Veranstaltung stattfinden. Am morgigen Sonnabend aber wird der neue Drachenkönig der Stadt wieder im Floraparkgarten gesucht.

Magdeburg - Zwei coole Jungs, die eine magische Zaubershow präsentieren, wollen beim Drachenfest die Magdeburger verblüffen. Unter dem Namen „Magic Moments by Jamie and Julien“ ziehen sie das Publikum in ihren Bann und sorgen für Erstaunen in den Gesichtern der Zuschauer, die sich immer wieder fragen werden: Wie haben sie das nur gemacht? Jamie und Julien zaubern mit Karten, Münzen, Feuer und Farbe. Das Publikum wird hierbei aktiv eingebunden.