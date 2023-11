Seit sechs Jahrzehnten sind Helga und Gerhard Mette aus Magdeburg verheiratet. Eine Leidenschaft, die beide schon über viele Jahre teilen, ist der Circus. Auch an ihrem Jubeltag wird das deutlich.

Am Tag ihrer Diamantenen Hochzeit trifft man Helga und Gerhard Mette im 1. Magdeburger Circusmuseum.

Magdeburg - Helga und Gerhard Mette sind seit 60 Jahren glücklich miteinander verheiratet. Am Donnerstag (16. November) haben sie ihren Diamantenen Hochzeitstag gefeiert.

Kennengelernt haben sich die beiden bereits als Kinder. „Wir haben 50 Meter auseinander in der Appendorfer Straße in Ottersleben gelebt“, sagte Gerhard Mette (81).

Doch lieben lernten sich beide erst später auf dem Arbeitsplatz. „Wir sind beide gelernte Weinküfer.“ Sie arbeiteten zusammen im Abtshof in Buckau. Bei einem „Betriebsvergügen“ – genauer einer FDJ-Fete – lernten sie sich näher kennen, wie Gerhard Mette erzählt. Die Funken schlugen.

Erste Verabredung im Weinstudio Grün-Rot

Die erste Verabredung führte sie in das einstige Weinstudio Grün-Rot am Hasselbachplatz. Das war im Frühjahr 1963. Danach ging alles ganz schnell. Am 16. November 1963 heirateten die beiden.

Ihre Ehe hält bis heute. Genau wie die tiefe Verbundenheit zu ihrer Heimatstadt. „Wir sind waschechte Magdeburger“, so Helga Mette (78).

Gemeinsam haben die Eheleute eine Tochter, drei Enkel und bisher vier Urenkel. Ein Geheimnis ihrer langen Liebe ist ihre geteilte Leidenschaft für den Circus. Gerhard Mette betreibt das 1. Magdeburger Circusmuseum in der Brauereistraße, wo sie auch an ihren Jubeltag waren.

Unzählige Vorstellungen in Deutschland, aber auch Polen, Tschechien, Ungarn, Frankreich oder Österreich haben sie schon miteinander besucht. Einschließlich des berühmten Festivals in Monte-Carlo. Inzwischen werden die Enkel und Urenkel bei gemeinsamen Ausflügen für Artistik, Clownerie und Dressur begeistert.