Magdeburg - Dass Sport verbindet und Menschen zusammenbringt, ist in der Landeshauptstadt nichts Neues. Welche Kraft diese Gemeinschaft haben kann, hat eine Gruppe von Fußballfans aus Magdeburg bewiesen: 5.000 Euro haben sie in 2023 für einen guten Zweck gesammelt. 3.000 Euro davon wurden dem Förderkreis krebskranker Kinder in der Leipziger Straße gespendet.

Das Geld stammt dabei hauptsächlich von Fußball-Fanartikeln, vordergründig vom FCM, die innerhalb einer Chat-Gruppe aus Fußball-Fans versteigert wurden.

Höchste Spende: 600 Euro

„Die Menschen haben geschaut, was sie so bei sich zuhause liegen haben und was für andere aus der Gruppe interessant sein könnte“, erklärt Andy Kaisler, Mitglied der Fangruppe. Etwa 130 Fans zählte die Spendengemeinschaft, die entweder mit dem Verkauf von eigenen Artikeln oder der Ersteigerung anderer Fußball-Schätze ihren Beitrag geleistet hatten. Die höchste Spende von etwa 600 Euro wurde mit einem Trikot von Jürgen Sparwasser erreicht, das neu aufgelegt und von dem ehemaligen Fußballer unterschrieben worden ist.

Die Idee für die Spendenaktion stammt vom Magdeburger Fußballfan Phil. Der 31-Jährige hatte vor ein paar Jahren im Familienkreis mit der Krankheit zu kämpfen und begann vor etwa drei Jahren, innerhalb der Fangemeinschaft Geld für den guten Zweck zu sammeln. Auf diese Weise konnten bereits Spenden unter anderem an die Kinderkrebshilfe im Harz sowie Jugend- und Obdachlosenheime übergeben werden.

Weiterer Fanclub beteiligt

Doch nicht nur Fußballfans aus der Landeshauptstadt haben in dem vergangenen Jahr ihren Beitrag geleistet: Ein Teil der Spende ist durch einem Freund von Phil zusammengekommen, der Fan vom Fußballverein Eintracht Braunschweig ist. Nach einem Spiel beider Mannschaften in der Löwenstadt riefen die beiden bei einer gemeinsamen Feier ebenfalls zur Spende auf. Zusammen mit den Geldern aus den Versteigerungen der FCM-Artikel kamen sie auf die Summe von insgesamt 5.000 Euro. Neben dem Förderverein für krebskranke Kinder in Magdeburg werden die restlichen 2.000 Euro voraussichtlich an ein Tierheim gespendet.

Für Außenstehende gibt es noch keine Möglichkeit, sich an den Spenden zu beteiligen. „Diese wird es erst einmal nur im kleinen und engen Freundeskreis geben“, erklärt Phil.