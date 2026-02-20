weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  60. Geburtstag: Magdeburger Galerist Stephan Groth stellt eigene Werke aus

In Magdeburg kennt man Stephan Groth als Mann hinter den Kulissen – im Puppentheater ebenso wie in der Kunstwerkstatt. Nun betritt er selbst die Bühne: Zum 60. Geburtstag zeigt er Ölgemälde aus den 80er-Jahren.

Von Karolin Aertel 20.02.2026, 13:00
Stephan Groth, hier bei seiner Arbeit als Theater-Tischler im Puppentheater Magdeburg, ist nicht nur handwerklich aktiv, sondern auch künstlerisch. Bilder aus seinem Schaffen Mitte der 1980er Jahre sind ab 20. Februar 2026 in der Buckauer Kunstwerkstatt zu sehen.
Archivfoto: Uli Lücke

Magdeburg. - Wer in Magdeburg von Stephan Groth spricht, meint meist den Macher hinter den Kulissen. Im Puppentheater entstehen unter seiner Verantwortung Bühnenwelten, in der Galerie „Kunstwerkstatt“ bietet er anderen die Bühne.