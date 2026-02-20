60. Geburtstag Magdeburger Galerist Stephan Groth stellt eigene Werke aus

In Magdeburg kennt man Stephan Groth als Mann hinter den Kulissen – im Puppentheater ebenso wie in der Kunstwerkstatt. Nun betritt er selbst die Bühne: Zum 60. Geburtstag zeigt er Ölgemälde aus den 80er-Jahren.