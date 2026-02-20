Der Anhalt-Bitterfelder Kreistag hat am 19. Februar über die Kommunalisierung des Zerbster Krankenhauses entschieden. Vor der namentlichen Abstimmung kam noch einmal das Für und Wider auf den Tisch.

Aus für Helios-Klinik: Steht der Neustart als Gesundheitszentrum Zerbst/Anhalt kurz bevor?

Zerbst - Dass das Zerbster Krankenhaus relevant für die Grundversorgung der Bevölkerung in der Stadt und den umliegenden Ortschaften ist, darin waren sich Politik und die Zerbster einig. Denn: Im Umkreis von 30 Fahrminuten liegen keine weiteren Grundversorger. Die geplante Schließung durch Helios hätte die Erreichbarkeit von Klinikleistungen für mehr als 24.000 Einwohner deutlich verschlechtert und darüber hinaus den Rettungsdienst vor enorme Herausforderungen gestellt, da sich die Transportwege in der Notfallrettung wesentlich verlängert hätten.