Der GVS Blankenburg reagiert auf die sinkenden Kinderzahlen: Doch statt Kitas zu schließen, werden Räume anderweitig genutzt. Im Regenstein ist jetzt eine Physiotherapie mit in das Haus eingezogen.

Von Jens Müller 20.02.2026, 14:00
Das Team der neuen Physiotherapie des GVS Blankenburg im Gebäude der Kita "Am Regenstein" (von links): Luisa-Marie Angerstein, Thomas Schönebaum und Kati Landgraf. Foto: Jana Schrader/GVS

Blankenburg - Statt Kitas zu schließen, geht der Blankenburger Sozialverein GVS einen anderen Weg. Frei werdende Räume werden anderweitig genutzt. Zum Beispiel im Wohngebiet Regenstein.