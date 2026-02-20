Gesundheitsversorgung im Harz Neu in Blankenburg: Physiotherapie-Praxis zieht in die Kita Regenstein

Der GVS Blankenburg reagiert auf die sinkenden Kinderzahlen: Doch statt Kitas zu schließen, werden Räume anderweitig genutzt. Im Regenstein ist jetzt eine Physiotherapie mit in das Haus eingezogen.