Magdeburger Gleisbettfahrer lösen Wartefrust aus

Magdeburg

Es ist ein unschönes, für viele sehr ärgerliches Jubiläum, dass sich am Dienstagvormittag ereignete. Zum zehnten Mal seit der Eröffnung der neuen Trasse im Dezember fand sich ein Autofahrer mit seinem Wagen im Gleisbett unterhalb der Bahnbrücke am Buckauer Bahnhof wieder. Zum zehnten Mal unterbrach dies den Straßenbahnverkehr, wie MVB-Sprecher Tim Stein der Volksstimme auf nachfrage mitteilt. „Insgesamt dauerte die Störung gut 90 Minuten.“ Besonders tragisch, wenn man so will: An dem Tag wurde damit begonnen, die endgültige Markierung im Bereich der Gleisverschlingung aufzubringen, „als das Auto gerade in den Gleisbereich einfuhr“, schildert der Sprecher. Dabei sind die Markierungen als ein Element vorgesehen, um die Gleisbettfahrten zu unterbinden.

Maßnahmen zum Schutz geplant

In keinem Bereich des Netzes der Verkehrsbetriebe sind so viele Unfälle der gleichen Art zu registrieren. Verkehrszeichen weisen zwar Fahrer darauf hin, dass die Straßenbahn im Brückenbereich in die Straßenmitte schwenkt und der Fahrzeugverkehr in Fahrtrichtung Dodendorfer Straße rechts an den Gleisen weitergeführt wird. Dennoch scheinen einige Fahrzeugführer den Bahnen zu folgen. Weiße Markierungen sind nun aufgetragen, um den Trennbereich zwischen Bahn- und Fahrspur optisch hervorzuheben. Bislang erfolgte dies mit Hilfe einer gelben Fahrbahnmarkierung. Und es soll noch mehr Schutz geben: Bis zum 2. Mai sollen laut Tim Stein auch die zusätzlichen Maßnahmen wie eine Zusatzbeschilderung und eine Gleisbefestigung im Einmündungsbereich Dodendorfer Straße fertiggestellt werden. Die Maßnahmen könne man erst jetzt umsetzen, da dafür bestimmte (positive) Temperaturen notwendig seien, so der MVB-Sprecher.

Informationen fehlen

Wie ärgerlich die Unfälle sind, zeigen deren Auswirkungen. Durch das Festfahren im Gleisbett blockieren die Wagen die Strecke, die nach zweijähriger Bauzeit zum Ende des vergangenen Jahres eingeweiht wurde. Genau an dem Tag kam es übrigens zur ersten unfreiwilligen Gleisfahrt eines Pkw-Fahrers, der die Premierenfahrt der Straßenbahn erheblich verzögerte. Am Dienstagvormittag mussten Fahrgäste eineinhalb Stunden an den Haltestellen ausharren. In Bereichen, die noch nicht mit einem modernen Informationssystem (digitalen Anzeigetafeln) ausgestattet sind, ohne jede Information über den Grund sowie die mögliche Wartezeit, wie eine Volksstimme-Leserin schilderte. Termine konnten nicht eingehalten werden, Kosten sind entstanden.