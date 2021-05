Magdeburger Glocken läuten für Otto von Guericke

Magdeburg hat mit einer Feierstunde Otto von Guericke (1602-1686) gedacht. Er war einst Bürgermeister in Magdeburg, förderte die Stadt und machte sich als Wissenschaftler einen Namen.

Feierstunde in der Johanniskirche in Magdeburg. Ex-Kulturbeigeordneter Rüdiger Koch, Unirektor Prof. Jens Strackejan, Stadtarchivleiter Christoph Volkmar und Prof. Mathias Tullner von der Otto-von-Guericke-Gesellschaft (v. l.).

Magdeburg - In der Gruft der Magdeburger Johanniskirche hat zum Todestag von Otto von Guericke sowie zum Jahrestag der Zerstörung der Stadt Magdeburg eine Gedenkfeier stattgefunden.

Die Otto-von-Guericke-Gesellschaft und Stiftung, die gleichnamige Universität sowie Vertreter der Stadt Magdeburg kamen am Nachmittag des 20. Mai 2021 in der Gedenkstätte der Magdeburger Johanniskirche zusammen, um dem 335. Todestag von Otto von Guericke und gleichzeitig dem 390. Jahrestag der Zerstörung der Stadt Magdeburg im Jahr 1631 zu gedenken.

Dr. Christoph Volkmar, Leiter des Stadtarchivs: „Wenn wir heute daran erinnern, sind es drei Gedanken, die eine Rolle spielen müssen. Die Erinnerung an das Glück des Friedens. Die Erinnerung, dass Krieg die Geißel ein der Menschheit ist. Und die Erinnerung, dass ein Hoffnungszeichen des Wiederaufbaus von dieser Stadt ausgeht.“

Weiter erinnert er: „Otto von Guericke ist als Kind dieser Stadt bekannt. Er erlebte die Jahre vor der Zerstörung, war Augenzeuge dessen und hat sich 55 Jahre in den Dienst des Wiederaufbaus dieser Stadt gestellt.“ Im Anschluss an die Rede wurde ein Blumenstrauß zum Gedenken auf Otto von Guerickes Grab in der Gruft der Johanniskirche niedergelegt. Die Glocken der Johanniskirche läuteten im Rahmen der Gedenkfeier.