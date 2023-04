Nach der Sanierung arbeitet die Grundschule am Fliederhof nun mit viel neuer Technik und will somit die Medienkompetenz verbessern. Für Eltern und Kinder sind jedoch auch strengere Regeln aufgestellt worden.

Kinder in der Nachmittagsbetreuung der Magdeburger Grundschule am Fliederhof haben sich in dem bunten Aufenthaltsraum zusammengefunden. Dort stehen verschiedene Bücher und Spiele zur Verfügung.

Magdeburg - Die Wände in den Fluren erstrahlen in bunten Farben, das Gebäude ist lichtdurchflutet, Toiletten und Türen haben noch keine Gebrauchsspuren. Nach der Sanierung der Grundschule Fliederhof sind die Kinder und Lehrkräfte erst seit zwei Wochen wieder dort eingezogen. In manchen Ecken stehen noch leere Umzugskartons und das ein oder andere Bild hängt noch nicht an den Wänden, aber die Begeisterung sei groß.