Im riesigen Grundstück von Familie Hombrink in Wasmerslage (Kreis Stendal) steckt viel Potenzial, aber auch Arbeit. Das junge Paar hat einen Plan für den ehemaligen Vierseitenhof und braucht Startkapital.

Wasmerslage. - „Wir sind eine junge Familie mit zwei kleinen Kindern und einem großen Traum.“ So stellen sich die Hombrinks im Internet vor. Vater Maximilian und Mutter Jennifer leben mit ihrer Tochter und ihrem Sohn in Wasmerslage bei Osterburg. Dort haben sie sich vor vier Jahren ihr Traumhaus gebaut. Doch auf dem großen Grundstück ist noch viel zu tun. „Wir wollen einen alten Vierseitenhof aus dem Jahr 1933 wieder zum Leben erwecken“, sagt Maximilan Hombrink, „mit Herz, Verstand und ganz viel Schweiß.“