Die Dreisprachige Grundschule in Magdeburg nimmt am Medienklasse-Projekt der Volksstimme teil. Ein Lokalreporter berichtete jetzt dort von seiner Arbeit bei der Zeitung.

Magdeburg. - „Ich liebe den Geruch einer frisch gedruckten Zeitung“, ist ein Satz, den man nicht so oft hört. Und dann auch noch aus dem Mund eines Grundschülers. Und doch steht der Geruch in der Klasse 4f der Dreisprachigen Internationalen Grundschule in Magdeburg derzeit hoch im Kurs.