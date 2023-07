Magdeburger Gymnasium will Schüler zum Lesen animieren

Das Team aus Schülerinnen des Magdeburger Editha-Gymnasiums sortiert erste Bücher in die Regale.

Magdeburg - Seit 2015 ist das Editha-Gymnasium auf dem Lorenzweg in Nordwest zuhause. Was seitdem noch gefehlt hat? Eine Bibliothek. Das fand zumindest Dina Köppe, Lehrerin für Deutsch und Geschichte an der Schule. Sie bewarb sich mit ihrer Idee für den PSD-Volksstimme-Wettbewerb, der nach dem Motto „Euro Vision – unsere Aktion“ jährlich die besten Konzepte für Sachsen-Anhalts Schulen kürt und finanziert. Mit Erfolg: 3000 Euro gewann die Schule für das Projekt.

„Ich lese selbst sehr gerne, deswegen fand ich eine Bibliothek für die Schule eine tolle Idee. Ich habe auch einige meiner eigenen Bücher mitgebracht“, erzählt Lilia Neutag, Schülerin der 11. Klasse. Vor der Projektwoche gab es einen Aufruf an alle Schüler, aussortierte Bücher von zuhause an die Bibliothek zu spenden, um einen ersten Grundstein zu legen. Diese wurden nun von einem Team aus etwa 15 Schülern in der Projektwoche gesichtet und katalogisiert. Das ist notwendig, um den späteren Betrieb der Bibliothek zu vereinfachen.

Infos über Buchbestand ist auch online

In einem Onlinekatalog kann man dann einsehen, welche Bücher vorhanden, welche ausgeliehen und welche vorgemerkt sind. Dafür müssen Titel, Autor und andere Daten über die Bücher in das System eingespeist werden. „Das ist viel Mühe, aber es lohnt sich“. Mitgeholfen haben Schüler der 7. bis 11. Klasse. „Alle haben unglaublich tatkräftig mitgemacht, hatten Lust und haben trotz der unterschiedlichen Klassenstufen in Harmonie zusammengearbeitet“, sagt Helene Schoberth, Helferin aus der 10. Klasse.

Circa 900 Bücher haben die Schüler bis zum Freitag schon eingescannt, Platz bietet die Bibliothek aber noch für viel mehr. Um die leeren Plätze weiter zu füllen, soll das Preisgeld genutzt werden. Zum Beispiel soll auch neue Fachliteratur gekauft werden, damit vor allem die Schüler der höheren Klassen für Recherchen nicht mehr in die Unibibliothek gehen müssen. Der Bestand soll aber nicht nur Fach- und Sachbücher beinhalten, sondern eine große Bandbreite an Genres umfassen, um möglichst die komplette Schülerschaft mit dem Angebot ansprechen zu können.

Magdeburger Gymnasium schafft Ort für ruhige Pausen

So gibt es neben nicht-fiktionaler Literatur auch Fantasyromane, Krimis, Bücher auf verschiedenen Sprachen und sogar eine eigene Abteilung für Bücher ab 16 Jahren, die mit einem roten Punkt gekennzeichnet sind Die Sortierung, und wie die Bibliothek funktionieren soll, haben sich die Schüler selbst überlegt: „Es ist eine Bibliothek von Schülern für Schüler“. Offiziell eröffnet werden soll die Bibliothek zum Start des neuen Schuljahrs im September. Dann sollen Schüler der höheren Stufen sich freiwillig zum Bibliotheksdienst melden können, um in Pausen oder Freistunden anderen Schülern Bücher auszuleihen und Reservationen zurückzulegen.

Ein Zugriff zu Büchern ist wichtig für Kinder und Jugendliche, denn gut lesen zu können ist Grundvoraussetzung für jedes weitere Lernen. Jedoch ist die Lesekompetenz von Viertklässlern im Jahr 2021 laut neuster Iglu-Studie „substanziell niedriger als vor 20 Jahren“ gewesen. Köppe sagt dazu: „Die Bibliothek soll natürlich die Lesekompetenz fördern – aber vor allem den Kindern wieder Freude und Lust am Lesen geben“. Außerdem soll der neu geschaffene Raum mit den Sitzecken zu einem Rückzugsort werden. „Ein ruhiger Ort für die Pause hat bisher gefehlt. Wir haben zwar den Schulhof, aber zum Abschalten eignet sich die Bibliothek besser“, sagt Lilia Neutag.