Magdeburger Händler fordern Mitsprache für den Alten Markt

In Magdeburg dient der Alte Markt mit dem Wochenmarkt bis heute dem Einkaufen. Doch wie Veränderungen organisiert werden, hat bei Händlern für Verärgerung gesorgt.

Zurzeit wird auf dem Alten Markt in Magdeburg der Weihnachtsmarkt ausgerichtet. Sonst wird hier aber ein Wochenmarkt abgehalten.

Magdeburg - Der Alte Markt kommt nicht zur Ruhe. Derzeit als Standort für den Magdeburger Weihnachtsmarkt genutzt, soll er in den kommenden Jahren umgestaltet werden – so sich denn in einem Fördertopf die Millionen dafür finden lassen. Doch mit den bisherigen Veränderungen und Planungen zeigen sich viele ganz und gar nicht zufrieden.