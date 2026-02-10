Für die Handwerkskammer Magdeburg sind Kampagnen und starkes Ehrenamt Thema – dass Politik und Verwaltung schneller werden müssen.

Magdeburg. - Das neues Jahr hat begonnen. Die Magdeburger Volksstimme fragt bei Organisationen, Institutionen und Unternehmen in Magdeburg nach. Heute: Burghard Grupe, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Magdeburg. 2025 habe gezeigt, „wie viel bewegt werden kann, wenn Kammer, Betriebe und Stadt an einem Strang ziehen“, sagt Grupe – gerade in Magdeburg.