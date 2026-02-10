weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Das ist 2026: Magdeburger Handwerk: Zwischen Engagement und Kritik an schlechten Rahmenbedingungen

Für die Handwerkskammer Magdeburg sind Kampagnen und starkes Ehrenamt Thema – dass Politik und Verwaltung schneller werden müssen.

Von Martin Rieß 10.02.2026, 07:15
Haus des Handwerks in Magdeburg.
Haus des Handwerks in Magdeburg.

Magdeburg. - Das neues Jahr hat begonnen. Die Magdeburger Volksstimme fragt bei Organisationen, Institutionen und Unternehmen in Magdeburg nach. Heute: Burghard Grupe, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Magdeburg. 2025 habe gezeigt, „wie viel bewegt werden kann, wenn Kammer, Betriebe und Stadt an einem Strang ziehen“, sagt Grupe – gerade in Magdeburg.