Das ist 2026 Magdeburger Handwerk: Zwischen Engagement und Kritik an schlechten Rahmenbedingungen
Für die Handwerkskammer Magdeburg sind Kampagnen und starkes Ehrenamt Thema – dass Politik und Verwaltung schneller werden müssen.
10.02.2026, 07:15
Magdeburg. - Das neues Jahr hat begonnen. Die Magdeburger Volksstimme fragt bei Organisationen, Institutionen und Unternehmen in Magdeburg nach. Heute: Burghard Grupe, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Magdeburg. 2025 habe gezeigt, „wie viel bewegt werden kann, wenn Kammer, Betriebe und Stadt an einem Strang ziehen“, sagt Grupe – gerade in Magdeburg.