Büfett-Angebot wie beim Asiaten „Bistro Kläden“ bald doppelt so groß
Ibrahim Cemberlitas möchte in seinem Döner-Geschäft nach der Erweiterung Feiern jeglicher Art ausrichten und ein ganz besonderes Büfett anbieten.
Aktualisiert: 10.02.2026, 08:36
Kläden. - Die Tinte unter dem Grundstückskaufvertrag mit der Gemeinde ist trocken, jetzt können die Planungen für die großzügige Erweiterung des „Bistro Kläden“ in die finale Phase gehen. Von momentan 63 Quadratmetern soll sich die Grundfläche des Imbisses an der Ortsdurchfahrt in Kläden auf 163 Quadratmeter mehr als verdoppeln.