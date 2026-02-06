Ibrahim Cemberlitas möchte in seinem Döner-Geschäft nach der Erweiterung Feiern jeglicher Art ausrichten und ein ganz besonderes Büfett anbieten.

Ibrahim Cemberlitas betreibt das Bistro an der Klädener Ortsdurchfahrt und will dieses nun deutlich erweitern. Durch die Tür rechts im Bild geht es dann in die neuen Räumlichkeiten, die erneut von BiCoBa gebaut und geliefert werden.

Kläden. - Die Tinte unter dem Grundstückskaufvertrag mit der Gemeinde ist trocken, jetzt können die Planungen für die großzügige Erweiterung des „Bistro Kläden“ in die finale Phase gehen. Von momentan 63 Quadratmetern soll sich die Grundfläche des Imbisses an der Ortsdurchfahrt in Kläden auf 163 Quadratmeter mehr als verdoppeln.