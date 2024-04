Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Die Zukunft der Hermann-Gieseler-Halle ist offen: Mit der neuen Wolfgang-Lakenmacher-Halle am Lorenzweg ist ein zeitgemäßer Ersatz für den Sportbetrieb geschaffen. Statt die Gieseler-Halle stillzulegen, soll sie in einen „Stand-by-Betrieb“ versetzt werden. Sprich: Sie wird mit Mehrkosten für mehrere Tausend Euro pro Jahr weiterhin in Schuss gehalten. Unter anderem soll die Heizung auf einer Mindesttemperatur weiterlaufen. Könnte man diesen Umstand nicht nutzen, um sie weiter als Trainingsstätte für Vereine und Freizeitsportler nutzen, so ein Vorstoß der SPD-Stadtratsfraktion?