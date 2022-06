Magdeburger Hilfe für Jugendliche in jeder Lebenslage

Im City Carré in Magdeburg gibt es jetzt eine Jugendberufsagentur. Sie soll in allen Lebenslagen weiterhelfen - nicht allein bei der Suche nach einer Lehrstelle.

Magdeburg - Magdeburg hat jetzt eine Jugendberufsagentur. Eröffnet worden ist diese am 6. Dezember 2021 in der Straße Am Alten Theater 1 im City Carré, dort wo bis vor einigen Wochen das Kundencenter der SWM untergebracht war, eröffnet worden. Die Einrichtung soll die Integrationschancen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Arbeitswelt und Gesellschaft verbessern. Angesprochen werden sollen ausdrücklich Menschen unter 25 Jahren. Sie finden aus einer Hand Informationen beispielsweise zu Berufswahl und -vorbereitung, zur Suche nach einem geeigneten Ausbildungs- oder Arbeitsplatz, zur Wahl geeigneter Bildungswege, aber auch zur Bewältigung von Problemen in der Schule und im Alltag oder persönlicher Schwierigkeiten sowie zur Unterstützung in Notlagen. Ganz offensichtlich also ein sehr breites Spektrum, das über die Angebote einzelner Akteure hinausgeht.

Den Jugendberufsagenturen, die es auch an anderen Stellen in Deutschland bereits gibt, liegt die Idee zugrunde, die Kompetenzen der zuständigen Institutionen enger zu verzahnen und zu koordinieren. Junge Menschen sollen so „wie aus einer Hand“ unterstützt werden. In Magdeburg sind die Agentur für Arbeit, das Jobcenter Landeshauptstadt und die Landeshauptstadt Magdeburg beteiligt.

Simone Borris, Marie Liemann und Maja Kerl eröffnen in Magdeburg die Jugendberufsagentur. Foto: Martin Rieß

Magdeburgs Sozialbeigeordnete Simone Borris erinnerte daran, dass in dem Vorhaben fünf Jahre Vorbereitung stecken. 2013 hatte es den Anstoß für eine solche Einrichtung durch Bundesregierung. Sie sagte: „Wir haben jetzt eine Art Dreifaltigkeit. Kein Jugendlicher darf verloren gehen.“ Vor allem vor dem Hintergrund, dass in Magdeburg aktuell elf Prozent der Jugendlichen die Schule ohne Abschluss verlassen, seien gemeinsame Bemühungen angebracht. Ziel sei es, die jungen Menschen schneller und nahbarer zu unterstützen und dass weniger junge Erwachsene künftig von Hartz IV oder einem Bürgergeld abhängig würden.

Das sieht auch Matthias Kaschte, Vorstandssprecher der Agentur für Arbeit in Magdeburg, so: „Dir Frage ist ja: Wozu brauchen wir so etwas. Hatten wir doch zuletzt mehr als 3000 freie Ausbildungsstellen bei 2700 Bewerbern.“ 50 der jungen Menschen hätten dennoch keinen passenden Ausbildungsplatz bekommen. Solche Menschen sollen mit der neuen Agentur unterstützt werden.

Doch nicht allein sie: „Wir sind hier ein offenes Haus, in dem nicht allein junge Menschen mit Problemen von Drogen über familiäre Schwierigkeiten bis hin zu Problemen in sozialen Netzwerken willkommen sind.“ Hier würde auch jenen geholfen, die ihren Weg gemeinsam mit Profis planen möchten, die vielleicht lernen möchten, wie man sich online bewirbt, wie man ein Bewerbungsgespräch als junger Mensch mitgestaltet.

Blick in den Innenraum der Jugendberufsagentur Magdeburg. Foto: Martin Rieß

Heike Jauch ist Geschäftsführerin des Jobcenters Magdeburg und zeigt, was auf den 1600 Quadratmetern möglich ist: „Am Empfang werden die ersten Informationen aufgenommen und die Besucher weitervermittelt.“ Im Erdgeschoss gibt es Beratungsinseln, aber auch einen separaten Raum und Computerarbeitsplätze, eine kleine Cafeteria und eine Spielecke für kleine Kinder. In der Etage darüber sind die Büros, in denen auch beraten wird, aber auch zwei große Veranstaltungsplätze, in denen unter anderem auch Veranstaltungen mit Netzwerkpartnern wie den Kammern stattfinden sollen.

Und die Jugendlichen selber? Die haben schon bei der Gestaltung mitgewirkt. Unter anderem hatten die Jugendclubs „Magnet“ und „Next Generation“ am Logo mitgearbeitet. Marie Liermann und Maja Kerl gehören zu den Jugendlichen und berichten, dass intensiv zwei Tage gearbeitet wurde. Im Logo stecken jetzt die Farben der drei Projektpartner, ein Herz fürs Willkommen und ein Stift für die Bildung.

Geöffnet ist die Jugendberufsagentur Montag und Dienstag von 8 bis 15.30 Uhr, Donnerstag bis 17.30 Uhr, Freitag bis 13 Uhr sowie nach Vereinbarung. Telefonisch ist die unter Telefon 0800/45.55.55.00 und 0391/562.17.77 zu erreichen.