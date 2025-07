Stadtwerke Tangermünde nehmen fast eine halbe Million Euro in die Hand. Was sie damit erreichen wollen.

Die Tiefbauarbeiten laufen seit Anfang Juni in der Theodor-Fontane-Straße in Tangermünde.

Tangermünde. - Das finanziell größte Bauvorhaben der Stadtwerke Tangermünde wird in diesem Jahr in der Theodor-Fontane-Straße realisiert. Hier wird etwas geschaffen, was für die meisten Menschen der Stadt bereits seit Jahrzehnten Realität ist.