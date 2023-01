Magdeburger Holzweg wird für nächste Baustelle gesperrt

Im Februar 2023 beginnt der dritte Abschnitt der umstrittenen Baustelle am Magdeburger Holzweg. SWM-Vertreter geben alle bisher feststehenden Informationen an die Bürger weiter und stellen sich deren Fragen und Kritik.

Kurz vor Weihnachten vergangenen Jahres wurde der zweite Bauabschnitt mit leichter Verzögerung beendet. Nun soll im Februar 2023 der letzte Abschnitt in Magdeburg-Nordwest beginnen.

Magdeburg - Seit Weihnachten 2022 ist etwas Ruhe in den Magdeburger Holzweg eingekehrt. Einer der Hauptgründe dafür ist die Winterpause der Baustelle, die zuvor für großen Unmut unter den Anwohnern und Gewerbetreibenden gesorgt hatte. Ab Mitte Februar 2023 beginnt der dritte und letzte Bauabschnitt am Holzweg, weshalb vergangenen Dienstagabend die Anwohner und Vertreter der Städtischen Werke Magdeburg (SWM) zusammenkamen. Was Magdeburger nun über die Sperrung wissen müssen.