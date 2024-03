Der Elbauenpark in Magdeburg stellt auf ein neues Ticket-System um. Online-Tickets und Kassenautomaten sollen lange Wartezeiten eliminieren. Ostern geht es los.

Schluss mit der Warteschlange: Elbauenpark in Magdeburg ab Ostern per Online-Ticket besuchbar

Blick auf den Jahrtausendturm. Er ist das Wahrzeichen im Elbauenpark Magdeburg. Besucher der Parkanlage müssen sich künftig nicht mehr an Kassenhäuschen anstellen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Weit mehr als 400.000 Besucher sind in den vergangenen Jahren in den Elbauenpark geströmt. So viele wie seit der Bundesgartenschau nicht mehr.