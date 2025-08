Machtmissbrauch in Staßfurt

Ein Bild aus dem Dezember 2024: René Zok ist seit 2022 (wieder) Bürgermeister in Staßfurt.

Staßfurt - Der Juli ist in den August übergegangen und am Freitag sind auch die Sommerferien in Sachsen-Anhalt zu Ende. Viele Menschen haben ihren Sommerurlaub beendet und gehen wieder zur Arbeit. Auch Staßfurts Bürgermeister René Zok (CDU). Die zweite Woche ist er wieder unterwegs, nimmt Termine wahr, führt Gespräche. Bei einem wichtigen Thema schweigt er aber. Zumindest fast.